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10 сентября 2026, 18:15

Запугали "тюрьмой для родителей": в Киеве мошенники выманили у 13-летней дочери военного более 2,5 млн грн

10 сентября 2026, 18:15
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Правоохранители задержали злоумышленников и вернули деньги семье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Двое злоумышленников, жители Сумм 39 и 44 лет, выдавали себя за работников правоохранительных органов. Мошенники запугали несовершеннолетнюю девушку и заставили ее отдать семейные сбережения.

Схема началась с фейкового аккаунта в соцсетях: аферисты познакомились с 13-летней киевлянкой под видом другого ребенка. Под предлогом договоренности о встрече они попросили прислать локацию места, что девочка и сделала. После этого школьница получила смонтированное видео, где люди в форме армии РФ якобы благодарили ее за помощь и сотрудничество. После этого с девочкой начал общаться мужчина, представившийся правоохранителем. Он заявил, что она якобы разоблачена в сотрудничестве с РФ, и начал угрожать 25 годами заключения ее родителям.

Под влиянием обмана и угроз злоумышленники убедили ребенка передать на так называемую "проверку" семейные сбережения. Испугавшись, девочка собрала из дома 54 550 долларов и 90 тысяч гривен и передала сумку водителю такси, который должен был отвезти посылку из Киева в Сумы, не зная о преступлении.

Вернувшись домой, девочка сообщила обо всем родителям, те сразу обратились в полицию. Правоохранители перехватили автомобиль, изъяли наличные и заменили их имитационными купюрами.

Во время получения "денег" в Сумах полицейские задержали первого фигуранта, а затем и его сообщника.

Все сбережения вернули семье военнослужащего.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 УК Украины (пособничество в покушении на мошенничество в особо крупных размерах в условиях военного положения).

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве 77-летний мужчина отдал мошенникам все сбережения, поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности. Пенсионер передал одному из участников схемы более 27 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 1800 швейцарских франков.

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