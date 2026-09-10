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Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
10 сентября 2026, 15:59

"Дроновая ПВО" проиграла реактивным угрозам: цена ошибок и сверхприбылей

10 сентября 2026, 15:59
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Иллюстративное фото: dw.com
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ПВО бьется как может, однако технологическое преимущество за противником – противопоставить реактивным шахедам и бандеролям нам нечего, кроме боевой авиации, а это дорого и изнурительно для пилотов. К тому же, эти самолеты во время отражения воздушных атак не задействованы в работе по поддержке наших наземных войск…

Пролоббированная производителями "дроновая ПВО" окончательно проиграла реактивным и ракетным угрозам. Мы все теперь расплачиваемся за чьи-то безумные сверхприбыли и технологическую недальновидность высоких государственных руководителей.

Так и хочется сказать – а я вас предупреждал! Еще год, два года назад…

Я также вам говорил, что единственный способ обезопасить безопасность Киева и других городов страны в условиях отсутствия малой ракетной ПВО – которую так и не создали, и с началом массированных атак реактивных шахедов – это разменять нашу безопасность на безопасность москвы.

Врагу плевать на атаки по НПЗ, на все остальное, кроме москвы. Однако, наши мощные дальнобойные санкции до москвы не долетают. Меняться нечем.

Единственное подразделение – наше подразделение, которое успешно и регулярно атаковало москву, расформировано почти год назад по приказу топ-коррупционеров и предателей, которые – все! – получили подозрения НАБУ.

Однако, для нас ничего не изменилось – вместо боевой работы, разработки и применения дронов по москве – уголовные дела от ГБР.

Штилерман запускает по москве тысячи своих файерпоинтов, которые не долетают, однако генерируют миллиардные прибыли. Производители дронов-перехватчиков теперь пытаются быстро заработать на реактивных перехватчиках, но и это "ноу-хау" не защитит нас от реактивных шахедов. Нужны ракеты.

Какой-то тупик. Или тупость. Или жадность. Или предательство. Или все вместе.

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Украина Киев война обстрелы ПВО
 
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