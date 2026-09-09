На Миколаївщині росіяни вдарили по складах із овочами
Росіяни вдень 9 вересня атакували Миколаївську область. Внаслідок обстрілу сталась масштабна пожежа
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Під ударом ворога у середу опинились складські приміщення. Відомо, що там зберігали овочі. Також пошкоджено поштове відділення. На місці удару сталась масштабна пожежа.
На щастя, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, раніше ракета-дрон "Бандероль" знищила депо та відділення "Нової пошти" у Дніпрі. Загинув 27-річний працівник, ще дев’ятеро людей постраждали.
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