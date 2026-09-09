Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате попадания произошли разрушения и возник пожар.

По прибытии на место подразделения ГСЧС российские войска нанесли повторные удары. В результате атаки существенно повреждены две пожарные автоцистерны, а также частично – автомобиль медицинского расчета ГСЧС.

К счастью, личный состав подразделения не пострадал – во время повторной атаки спасатели находились в укрытии.

Напомним, в ночь на 9 сентября россияне атаковали дронами пункт пропуска "Старокозачее" на границе с Молдовой. В результате атаки погибли двое гражданских, находившихся вблизи КПП, еще три человека получили ранения.