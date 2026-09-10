В Одессе РФ ударила по складу гуманитарной помощи
РФ атаковала Одессу. В результате атаки загорелся состав гуманитарной помощи
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В результате удара загорелись склады с имуществом волонтерской организации. Там сохраняли гуманитарную помощь и вещи первой необходимости. В результате атаки произошел пожар. Спасатели потушили огонь.
Предварительно пострадали два человека.
Напомним, также 10 сентября российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум.
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