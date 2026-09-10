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10 сентября 2026, 22:45

В Одессе РФ ударила по складу гуманитарной помощи

10 сентября 2026, 22:45
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Фото: ГСЧС
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РФ атаковала Одессу. В результате атаки загорелся состав гуманитарной помощи

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В результате удара загорелись склады с имуществом волонтерской организации. Там сохраняли гуманитарную помощь и вещи первой необходимости. В результате атаки произошел пожар. Спасатели потушили огонь.

Предварительно пострадали два человека.

Напомним, также 10 сентября российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум.

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