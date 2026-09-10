Масштабный пожар в Киеве: россияне ударили по складам компании Secur
Вечером 10 сентября россияне нанесли очередной удар по Киеву. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар
Об этом сообщили RegioNews в компании Secur.
В Оболонском районе Киева произошел пожар на складах компании Secur, официального дистрибьютора продукции Ajax и других известных брендов систем безопасности, энергосбережения и умного дома.
В компании сообщили, что, к счастью, персонал не пострадал. Детали об обстреле будут предоставлены позже.
Следует отметить, что мэр Киева Виталий Кличко сообщал о том, что в Оболонском районе беспилотник попал в складское здание. После вражеского удара произошел пожар.
Напомним, также 10 сентября российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Семь погибших, раненые дети: в ОВА показали фото последствий ударов по Днепропетровщине
10 сентября 2026, 21:20На Житомирщине легковушка влетела в прицеп грузовика: погиб человек
10 сентября 2026, 20:40В Ровно пассажиры троллейбуса избили кондуктора
10 сентября 2026, 20:15Россияне третий день ударили по Днепру
10 сентября 2026, 19:50Попытка обогащения на 5 миллионов: СБУ задержала чиновников Луганской ОВА
10 сентября 2026, 19:30Во Львовской области женщина испортила краской таблички в честь пропавших без вести военных
10 сентября 2026, 18:55Удар по ТРЦ в центре Павлограда: четверо погибших, 60 раненых
10 сентября 2026, 18:40На Львовщине разоблачили дельца, продававшего гуманитарку для ВСУ
10 сентября 2026, 18:35В Днепропетровской области россияне атаковали тепловоз - СМИ
10 сентября 2026, 18:25
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине