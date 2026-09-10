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10 сентября 2026, 21:55

Масштабный пожар в Киеве: россияне ударили по складам компании Secur

10 сентября 2026, 21:55
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Фото из открытых источников
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Вечером 10 сентября россияне нанесли очередной удар по Киеву. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар

Об этом сообщили RegioNews в компании Secur.

В Оболонском районе Киева произошел пожар на складах компании Secur, официального дистрибьютора продукции Ajax и других известных брендов систем безопасности, энергосбережения и умного дома.

В компании сообщили, что, к счастью, персонал не пострадал. Детали об обстреле будут предоставлены позже.

Следует отметить, что мэр Киева Виталий Кличко сообщал о том, что в Оболонском районе беспилотник попал в складское здание. После вражеского удара произошел пожар.

Напомним, также 10 сентября российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум.

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