Семь погибших, раненые дети: в ОВА показали фото последствий ударов по Днепропетровщине
10 сентября россияне атаковали Днепропетровскую область. К сожалению, есть погибшие и раненые
Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.
В Павлограде повреждены магазин, торговые павильоны и авто. Пятеро человек погибли, 67 получили ранения. Среди пострадавших: ребята 13, 14, 15, 17 лет, две 4-летние девочки и одна 11-летняя девочка.
В Днепре повреждены предприятия. Два человека погибли. Пять человек пострадали. Среди пострадавших – 6-летняя девочка.
В Никопольщине враг бил по райцентру, Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской общинах. Повреждены гимназия, админздание, частный дом, авто. Пострадал один человек.
На Синельниковщине поврежден частный дом. В Каменском районе в результате обстрела произошел пожар.
Напомним, также 10 сентября российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум.