Семь погибших, раненые дети: в ОВА показали фото последствий ударов по Днепропетровщине

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10 сентября россияне атаковали Днепропетровскую область. К сожалению, есть погибшие и раненые

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.

В Павлограде повреждены магазин, торговые павильоны и авто. Пятеро человек погибли, 67 получили ранения. Среди пострадавших: ребята 13, 14, 15, 17 лет, две 4-летние девочки и одна 11-летняя девочка.

В Днепре повреждены предприятия. Два человека погибли. Пять человек пострадали. Среди пострадавших – 6-летняя девочка.

В Никопольщине враг бил по райцентру, Марганецкой, Покровской и Красногригорьевской общинах. Повреждены гимназия, админздание, частный дом, авто. Пострадал один человек.

На Синельниковщине поврежден частный дом. В Каменском районе в результате обстрела произошел пожар.

Напомним, также 10 сентября российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум.