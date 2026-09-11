Блоггерша Вика Бакалова выходит замуж

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Известная блоггерша Вика Бакалова обручилась со своим любимым Ростиславом Потапенко. Она показала, как выглядит ее кольцо

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Предприниматель Ростислав Потапенко сделал предложение блоггерке. Вика Бакалова сказала "да" возле европейского дворца под фейерверки и вспышки огней. Итого пара уже около пяти лет.

Вика Бакалова также показала свое кольцо. Отмечается, что такое украшение стоит 85 тысяч долларов (почти 4 млн гривен – прим.ред.). Когда именно состоится свадьба – пока неизвестно.

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко в августе официально стала женой манекенщика Юрия Ярошенко. Артистка рассказала, сколько потратили на свадьбу.