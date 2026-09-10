Бензин дорожает без остановки: что происходит с ценами на АЗС
В Украине регулярно меняются цены на топливо из-за обострений на Ближнем Востоке и других факторов. При этом цены сейчас растут и на бензин, и на автогаз
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 10 сентября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 87,18 гривны за литр (+0,53 гривны);
- бензин А-95 – 83,33 гривны за литр (+0,59 гривны);
- бензин А-92 – 79,57 гривны за литр (+0,89 гривны);
- дизтопливо – 93,76 гривны за литр (+0,54 гривны);
- автогаз – 43,44 гривны за литр (+0,03 гривны).
Напомним, из-за нового обострения в Иране цены на дизельное топливо и бензин за границей начали снова расти. По мнению директора "Консалтинговой группы А-95", Сергея Куюн, это приведет и к изменениям ценников в Украине.
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