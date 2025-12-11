Фото: полиция

Трагедия произошла в среду, 10 декабря, в Николаеве на Океановской улице

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

С девятого этажа многоэтажки выпала 19-летняя девушка. Ее госпитализировали. К сожалению, от полученных травм она скончалась в больнице.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагедии. Продолжаются первоочередные следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное производство.

Напомним, 2 декабря в Полтавской области мужчина погиб после падения с пятого этажа.