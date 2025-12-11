Фото: поліція

Трагедія сталася в середу, 10 грудня, у Миколаєві на вулиці Океанівській

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

З дев’ятого поверху багатоповерхівки випала 19-річна дівчина. Її госпіталізували. На жаль, від отриманих травм вона померла у лікарні.

Правоохоронці наразі з’ясовують причини та обставини трагедії. Тривають першочергові слідчі дії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

