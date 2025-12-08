Фото: СБУ

СБУ викрила на Миколаївщині ще одну російську інформаторку. Вона шпигувала за переміщенням бронетехніки Сил оборони поблизу лінії фронту на півдні України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Для цього агентка встановлювала біля місцевих автомагістралей замасковані смартфони з додатковим живленням та онлайн-доступом для російських спецслужбістів. Таким чином ворог сподівався в режимі реального часу відстежувати напрямки руху, види техніки, озброєнь та орієнтовну кількість особового складу українських військ.

Також зловмисниця періодично об’їжджала на таксі територію Миколаєва та його околиць, щоб відстежувати для росіян пункти базування Сил оборони.

Додатково вона "втиралася" у довіру до українських захисників, у яких завуальовано випитувала інформацію про розташування їхніх підрозділів. За координатами інформаторки росіяни планували здійснити комбіновані авіаудари з використанням дронів, керованих авіабомб та ракет.

Завдання ворога виконувала 26-річна безробітна з Миколаєва, яка потрапила до уваги російських спецслужбістів у телеграм-каналах з пошуку "легких заробітків".

Військова контррозвідка СБУ викрила інформаторку, задокументувала її злочини і затримала. Перед цим демонтували шпигунське обладнання та провели заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

У зловмисниці вилучили два планшети та чотири смартфони, з яких вона координувала свою розвідактивність з росіянами.

Фігурантці оголосили підозру за ч. 2 ст. 114-2 КУ України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше у Харкові затримали ще одного агента ФСБ. Ворожим поплічником виявився 19-річний місцевий житель, матір якого у січні 2025 року СБУ викрила на організації теракту.