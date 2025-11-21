Ілюстративне фото

У Миколаєві судили чоловіка, який втік з місця ДТП. Виявилось, він сподівався все вирішити без поліції

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Зазначається, що водій Skoda Octavia на проспекті Героїв України в Миколаєві хотів виконати маневр "перестроювання". Проте він зіткнувся з автомобілем Ford Fusion, який їхав у попутному напрямку. Після аварії він не зменшував швидкість, і просто продовжив їхати: чоловік просто залишив місце аварії.

На суді він заявив, що не їхав зі швидкістю більш ніж 80 кілометрів на годину. Коли він перестроювався — допустив незначне контактування з автомобілем Ford, але не помітив цього. Про зіткнення водій іншого авто повідомив йому вже на світлофорі.

За словами чоловіка, він хотів вирішити ситуацію без поліції. Проте водії не дійшли згоди, і після цього він поїхав. Суд визнав чоловіка винним і позбавив його права керування транспортними засобами строком на два роки.

