22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
21 листопада 2025

У Миколаєві засудили агента РФ: "зливав" ворогу розташування ППО

21 листопада 2025
Ілюстративне фото
Корабельний районний суд міста Миколаєва визнав місцевого жителя винним у поширенні інформації про ЗСУ. Виявилось, що чоловік писав до проросійського телеграм-каналу

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Зазначається, що з початку року по березень чоловік переписувався з адміністратором проросійського телеграм-каналу. Він писав йому про розсташування військових Національної Гвардії. Крім того, повідляв про місця, звідки працює протиповітряна оборона, радив оглянути район, в якому працює ППО.

На суді зрадник заявив, що почав спілкуватися з цією людиною ще раніше, а за телеграм-каналом він стежив ще з 2022 року. Одного разу адмінстратор каналу попросив його поїхати подивитися, що відбулось в районі вагонно-ремонтного заводу. Проте, за словами обвинуваченого, він не робив це, бо не виходив з дому через мобілізаційні заходи. Проте з вікна він дивився на ту місцевість.

За словами чоловіка, про місця роботи ППО писав, щоб люди в місті знали куди, чому і що прилітає та щоб встигли спуститися до підвалу Проте суд вважає всі його аргументи нелогічними.

Суд призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

