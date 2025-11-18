13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
12:14  20 ноября
На Хмельнитчине у мужчины в руках взорвалась граната
10:12  20 ноября
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2025, 13:24

В Одесской области задержали дельцов, которые пытались незаконно переправить пятерых мужчин в Молдову

18 ноября 2025, 13:24
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

В Одесской области полицейские вместе с пограничниками остановили женщину из Киевщины и ее сообщника из Черкасской области, которые пытались переправить пятерых мужчин призывного возраста через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дельцы по предварительному сговору с неустановленным лицом должны были доставить в украинско-молдавский участок госграницы пятерых мужчин и указать им маршрут в обход пограничных нарядов, которым "клиенты" планировали попасть в соседнюю страну.

Правоохранители не дали злоумышленникам завершить преступление. В городе Балта пограничники остановили две легковушки, которыми пользовались делки, а следователи зафиксировала их незаконные действия. Во время задержания полиция изъяла телефоны и два автомобиля.

Фигурантам сообщили о подозрении за организацию незаконной переправки людей через границу (ч. 2 ст. 332 УК). Им грозит до семи лет лишения свободы.

37-летнюю женщину взяли под стражу с возможностью внесения залога в 242 тыс. грн, в отношении 65-летнего мужчины суд будет избирать меру пресечения.

На мужчин, пытавшихся пересечь границу, составили протоколы за административное правонарушение (ч. 2 ст. 204-1 КУоАП), им грозит штраф.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных.

Напомним, ранее на Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно выехать за границу. Стоимость услуг могла достигать 10 тысяч долларов с человека.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область побег за границу побег от мобилизации граница мобилизация уклонисты переправитель
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
Экспосолка в США Маркарова отказалась возглавить Офис президента, – СМИ
20 ноября 2025, 14:21
В Украине хотят усилить ответственность за изнасилование и убийство детей
20 ноября 2025, 14:11
Столкновение у киевского ТЦК: военный повредил авто после нападения на него
20 ноября 2025, 14:10
РФ перебрасывает войска в сторону Запорожской области
20 ноября 2025, 13:52
Буданов озвучил прогноз о возможном завершении войны
20 ноября 2025, 13:45
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября 2025, 13:37
Свириденко прокомментировала визит должностных лиц Пентагона в Украину
20 ноября 2025, 13:24
В Одессе мужчина беспощадно избил 67-летнего отца
20 ноября 2025, 13:10
Атомные станции теряют мощность: Хмельницкая и Ровенская АЭС сокращают производство электроэнергии
20 ноября 2025, 12:53
На Волыни мужчина продавал еду с наркотиками
20 ноября 2025, 12:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »