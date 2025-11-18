Фото: полиция

В Одесской области полицейские вместе с пограничниками остановили женщину из Киевщины и ее сообщника из Черкасской области, которые пытались переправить пятерых мужчин призывного возраста через границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дельцы по предварительному сговору с неустановленным лицом должны были доставить в украинско-молдавский участок госграницы пятерых мужчин и указать им маршрут в обход пограничных нарядов, которым "клиенты" планировали попасть в соседнюю страну.

Правоохранители не дали злоумышленникам завершить преступление. В городе Балта пограничники остановили две легковушки, которыми пользовались делки, а следователи зафиксировала их незаконные действия. Во время задержания полиция изъяла телефоны и два автомобиля.

Фигурантам сообщили о подозрении за организацию незаконной переправки людей через границу (ч. 2 ст. 332 УК). Им грозит до семи лет лишения свободы.

37-летнюю женщину взяли под стражу с возможностью внесения залога в 242 тыс. грн, в отношении 65-летнего мужчины суд будет избирать меру пресечения.

На мужчин, пытавшихся пересечь границу, составили протоколы за административное правонарушение (ч. 2 ст. 204-1 КУоАП), им грозит штраф.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают всех причастных.

Напомним, ранее на Волыни задержали пограничников, которые помогали мужчинам незаконно выехать за границу. Стоимость услуг могла достигать 10 тысяч долларов с человека.