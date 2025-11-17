Фото: полиция

ДТП произошло 16 ноября около 04:25 между селами Дмитровка и Марковка в Николаевском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель BMW-320 D выехал с дороги, где легковушка перевернулась.

В результате ДТП пострадал 26-летний водитель и 21-летняя пассажирка. С травмами разной степени тяжести их госпитализировали.

Следователи задержали водителя. По факту происшествия возбуждено уголовное производство.

Полицейские определяют обстоятельства и причины аварии.

Напомним, днем 11 ноября на Сумщине столкнулись "скорая" и легковушка. Травмировались три человека.