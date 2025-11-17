На Миколаївщині легковик вилетів з дороги та перекинувся: двоє постраждалих
ДТП сталася 16 листопада близько 04:25 між селами Дмитрівка та Марківка у Миколаївському районі
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій BMW-320 D виїхав з дороги, де легковик перекинувся.
Внаслідок ДТП постраждав 26-річний водій та 21-річна пасажирка. З травмами різного ступеню тяжкості їх госпіталізували.
Cлідчі затримали водія. За фактом події відкрито кримінальне провадження.
Поліцейські встановлюють обставини та причини аварії.
Нагадаємо, вдень 11 листопада на Сумщині зіткнулися "швидка" та легковик. Травмувалися три людини.
