Иллюстративное фото

Новоодесский районный суд Николаевской области признал гражданина виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Весной 2025 года обвиняемый в мессенджере общался с номером российского оператора. В этой переписке житель Николаева передал сведения о блок-поста, на котором находятся военнослужащие нацгвардии, об адресе воинской части. Также он послал фотографии поврежденного моста и объяснил, что там находятся силы противовоздушной обороны.

На суде он вину признал. По его словам, с ним связался в соцсети неизвестный ему ранее мужчина, говоривший, что находится на оккупированной территории и хочет вернуться домой в Мишково-Погорелово, это сблизило их и они начали общаться. После этого новый "знакомый" начал интересоваться, где размещены блокпосты, движение транспорта, где размешены подразделения сил обороны Украины. Обвиняемый уверяет, что осознал, что натворил только когда его задержали сотрудники СБУ.

Обвиняемый раскаялся. Раньше у него не было проблем с законом. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.