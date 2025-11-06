19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
UA | RU
UA | RU
06 ноября 2025, 20:45

"Сливал" россиянам данные об украинских военных: в Николаевской области судили агента РФ

06 ноября 2025, 20:45
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Новоодесский районный суд Николаевской области признал гражданина виновным в незаконном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Весной 2025 года обвиняемый в мессенджере общался с номером российского оператора. В этой переписке житель Николаева передал сведения о блок-поста, на котором находятся военнослужащие нацгвардии, об адресе воинской части. Также он послал фотографии поврежденного моста и объяснил, что там находятся силы противовоздушной обороны.

На суде он вину признал. По его словам, с ним связался в соцсети неизвестный ему ранее мужчина, говоривший, что находится на оккупированной территории и хочет вернуться домой в Мишково-Погорелово, это сблизило их и они начали общаться. После этого новый "знакомый" начал интересоваться, где размещены блокпосты, движение транспорта, где размешены подразделения сил обороны Украины. Обвиняемый уверяет, что осознал, что натворил только когда его задержали сотрудники СБУ.

Обвиняемый раскаялся. Раньше у него не было проблем с законом. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали местного жителя, работавшего на российские спецслужбы в качестве корректировщика ударов. Мужчина получал задачу собирать координаты для наведения ракет и дронов на город.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
корректировщик агент рф Николаевская область
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Рынок сливочного масла "штормит": что в Украине происходит с ценами
06 ноября 2025, 23:00
В Чехии со здания парламента сняли украинское знамя это сделал новоизбранный спикер Томио Окамура
06 ноября 2025, 22:36
"Даже стыдно сказать": певец Павел Зибров признался, были ли у него с женой ссоры из-за ревности
06 ноября 2025, 22:30
"А, может, я уже беременна": солистка группы KAZKA Александра Зарицкая намекнула на изменения в личной жизни
06 ноября 2025, 22:00
В Фастове пьяный водитель влетел в магазин
06 ноября 2025, 21:58
Мать нашла сына мертвым: в Закарпатье мужчина убил брата
06 ноября 2025, 21:50
Россияне имеют продвижение в Волчанске Харьковской области
06 ноября 2025, 21:39
Известная песня Сердючки наделала шум в России: дошло до извинений
06 ноября 2025, 21:29
12 тысяч евро за "поездку" за границу: на Прикарпатье разоблачили новую схему для уклонистов
06 ноября 2025, 21:25
В Днепропетровской области "кол-зона" осталась без подготовки – нет ни сеток, ни фортификаций, ни подразделений
06 ноября 2025, 21:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »