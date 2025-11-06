19:59  06 листопада
Внаслідок атаки на Дніпро пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі
17:15  06 листопада
На Київщині суд виправдав російського окупанта, якого обвинувачували у мародерстві
16:22  06 листопада
Завтра в Україні без опадів і до +16
06 листопада 2025, 20:45

"Зливав" росіянам дані про українських військових: на Миколаївщині судили агента РФ

06 листопада 2025, 20:45
Ілюстративне фото
Новоодеський районний суд Миколаївської області визнав громадянина винним у незаконному поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Навесні 2025 року обвинувачений у месенджері спілкувався з особою номером російського оператора. У цій переписці житель Миколаївщини передав відомості про блок-посту, на якому перебувають військовослужбовці нацгвардії, про адресу військової частини. Також він надіслав фотографії пошкодженого моста і пояснив, що там перебувають сили протиповітряної оборони.

На суді він провину визнав. За його словами, з ним зв'язався у соцмережі невідомий йому раніше чоловік, який говорив, що знаходиться на окупованій території та хоче повернутися додому в Мішково-Погорілове, це зблизило їх і вони почали спілкуватися. Після цього новий "знайомий" почав цікавитися, де розміщено блокпости, який рух транспорту, де розмішені підрозділи сил оборони України. Обвинувачений запевняє, що усвідомив, що накоїв тільки, коли його затримали співробітники СБУ.

Обвинувачений розкаявся. Раніше він не мав проблем із законом. Суд приговорив його до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі затримали місцевого жителя, який працював на російські спецслужби як коригувальник ударів. Чоловік отримував завдання збирати координати для наведення ракет та дронів на місто.

коригувальник агент рф Миколаївська область
