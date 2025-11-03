Фото: ГСЧС

В результате вражеской дроновой атаки ночью 3 ноября в Николаеве загорелся супермаркет

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Площадь пожара составила около 2000 кв.м. Спасатели ликвидировали его.

Еще один пожар произошел на территории СТО – площадью 30 кв.м. Повреждены автомобили и выбиты окна в жилом доме.

Напомним, россияне ударили по Николаеву "шахедами" около трех ночи. К счастью, обошлось без пострадавших.