Ночная атака на Николаев: спасатели показали, как тушили масштабный пожар
В результате вражеской дроновой атаки ночью 3 ноября в Николаеве загорелся супермаркет
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Площадь пожара составила около 2000 кв.м. Спасатели ликвидировали его.
Еще один пожар произошел на территории СТО – площадью 30 кв.м. Повреждены автомобили и выбиты окна в жилом доме.
Напомним, россияне ударили по Николаеву "шахедами" около трех ночи. К счастью, обошлось без пострадавших.
