Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Площа пожежі становила близько 2000 кв.м. Рятувальники ліквідували її.

Ще одна пожежа сталася на території СТО – площею 30 кв.м. Пошкоджені автомобілі та вибито вікна в житловому будинку.

Нагадаємо, росіяни вдарили по Миколаєву "шахедами" близько третьої ночі. На щастя, обійшлось без постраждалих.