Фото: полиция

ДТП произошло 2 ноября, около 16:30 в городе Новая Одесса Николаевского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Центральной столкнулись авто Ford Focus, под управлением 33-летней женщины, и Toyota Hilux, за рулем которого находился 34-летний водитель, которые, по предварительным данным, двигались во встречном направлении.

Водитель Ford Focus и трое ее пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних детей, с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, вечером 31 октября на Львовщине столкнулись микроавтобус и легковушка. В результате ДТП пострадали двое пассажиров легковушки.