На Николаевщине столкнулись два автомобиля: среди четырех пострадавших – два ребенка
ДТП произошло 2 ноября, около 16:30 в городе Новая Одесса Николаевского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На улице Центральной столкнулись авто Ford Focus, под управлением 33-летней женщины, и Toyota Hilux, за рулем которого находился 34-летний водитель, которые, по предварительным данным, двигались во встречном направлении.
Водитель Ford Focus и трое ее пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних детей, с травмами разной степени тяжести были доставлены в больницы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
