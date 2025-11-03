На Миколаївщині зіткнулись дві автівки: серед чотирьох постраждалих – дві дитини
ДТП сталася 2 листопада, близько 16:30 у місті Нова Одеса Миколаївського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На вулиці Центральній зіткнулися авто Ford Focus, під керуванням 33-річної жінки, та Toyota Hilux, за кермом якого перебував 34-річний водій, що, за попередніми даними, рухались у зустрічному напрямку.
Водійку Ford Focus та трьох її пасажирів, у тому числі двох неповнолітніх дітей, з травмами різного ступеню тяжкості доставили до лікарень.
Правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди.
Нагадаємо, ввечері 31 жовтня на Львівщині зіткнулися мікроавтобус та легковик. Внаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів легковика.
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Смертельна ДТП на Прикарпатті: Вища рада правосуддя погодила арешт судді
03 листопада 2025, 08:16Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: пошкоджене підприємство
03 листопада 2025, 07:58Путін бреше собі чи його оточення бреше йому
03 листопада 2025, 07:51На Херсонщині через російські обстріли одна людина загинула, ще восьмеро поранені
03 листопада 2025, 07:49Росіяни за добу понад 750 разів вдарили по Запорізькій області: троє поранених
03 листопада 2025, 07:29Трамп поки не розглядає передачу Україні ракет Tomahawk
03 листопада 2025, 07:28Російська армія втратила за добу в Україні майже 1200 військових
03 листопада 2025, 07:12У Миколаєві після атаки "шахедів" спалахнула пожежа
03 листопада 2025, 07:11Нічна атака на Сумщині: є загиблий, трьох людей дістали з-під завалів
03 листопада 2025, 06:58
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »