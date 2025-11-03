Фото: поліція

ДТП сталася 2 листопада, близько 16:30 у місті Нова Одеса Миколаївського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Центральній зіткнулися авто Ford Focus, під керуванням 33-річної жінки, та Toyota Hilux, за кермом якого перебував 34-річний водій, що, за попередніми даними, рухались у зустрічному напрямку.

Водійку Ford Focus та трьох її пасажирів, у тому числі двох неповнолітніх дітей, з травмами різного ступеню тяжкості доставили до лікарень.

Правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди.

