На Львовщине столкнулись микроавтобус и легковушка: есть пострадавшие
ДТП произошло 31 октября около 18:45 в селе Конопница Львовского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter, которым управлял 58-летний водитель, и автомобиль Renault Megane под управлением 22-летнего парень.
В результате ДТП пассажиры легковушки, 11-летняя девушка и 52-летний мужчина – получили травмы, их госпитализировали.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, ночью 29 октября на Волыни легковушка вылетела в кювет и перевернулась. Водитель и пассажир получили травмы, их госпитализировали.
31 октября 2025
01 ноября 2025, 10:18
