В Николаевской области осужденный мошенник обманул фермеров на 100 тыс. грн

Фото: Национальная полиция

В Вознесенске полицейские разоблачили 26-летнего мужчину, отбывающего наказание в местах лишения свободы, за мошенничество в интернете

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На популярных маркетплейсах он размещал объявления о продаже тракторов, которых на самом деле не существовало, и присвоил почти 100 тысяч гривен доверчивых покупателей.

По информации следствия, фигурант от 2018 года планировал схему незаконного заработка: создавал фейковые объявления, просил данные банковских карт родственников для операций через интернет-банкинг и получал средства за якобы доставку техники.

После получения денег он сразу прекращал контакт с покупателями.

Во время обыска в исправительной колонии правоохранители изъяли мобильный телефон и сим-карты, которые использовал мошенник.

Полицейские установили причастность мужчины к четырем эпизодам мошенничества.

Сейчас ему сообщено о подозрении. Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы. Следователи проверяют, не причастен ли мужчина к другим подобным преступлениям.

