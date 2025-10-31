16:12  31 жовтня
Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
15:04  31 жовтня
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
14:38  31 жовтня
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 15:43

На Миколаївщині засуджений шахрай обдурив фермерів на 100 тис. грн

31 жовтня 2025, 15:43
Фото: Національна поліція
У Вознесенську поліцейські викрили 26-річного чоловіка, який відбуває покарання у місцях позбавлення волі, за шахрайство в інтернеті

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На популярних маркетплейсах він розміщував оголошення про продаж тракторів, яких насправді не існувало, і привласнив майже 100 тисяч гривень довірливих покупців.

За інформацією слідства, фігурант від 2018 року планував схему незаконного заробітку: створював фейкові оголошення, просив дані банківських карток родичів для операцій через інтернет-банкінг і отримував кошти за нібито доставку техніки.

Після отримання грошей він одразу припиняв будь-який контакт із покупцями.

Під час обшуку у виправній колонії правоохоронці вилучили мобільний телефон та сім-картки, які використовував шахрай.

Поліцейські встановили причетність чоловіка до чотирьох епізодів шахрайства.

Нині йому повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідчі перевіряють, чи не причетний чоловік до інших подібних злочинів.

Нагадаємо, на Житомирщині викрили шахрая, який продавав неіснуючі авто. Протягом кількох років чоловік володів підприємством, яке надавало послуги придбання авто з США "під ключ". Загалом він обманув людей на понад 9 мільйонів гривень.

поліція техніка Миколаївська область шахрайство шахрай ув'язнений
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
