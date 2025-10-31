На Миколаївщині засуджений шахрай обдурив фермерів на 100 тис. грн

Фото: Національна поліція

У Вознесенську поліцейські викрили 26-річного чоловіка, який відбуває покарання у місцях позбавлення волі, за шахрайство в інтернеті

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На популярних маркетплейсах він розміщував оголошення про продаж тракторів, яких насправді не існувало, і привласнив майже 100 тисяч гривень довірливих покупців.

За інформацією слідства, фігурант від 2018 року планував схему незаконного заробітку: створював фейкові оголошення, просив дані банківських карток родичів для операцій через інтернет-банкінг і отримував кошти за нібито доставку техніки.

Після отримання грошей він одразу припиняв будь-який контакт із покупцями.

Під час обшуку у виправній колонії правоохоронці вилучили мобільний телефон та сім-картки, які використовував шахрай.

Поліцейські встановили причетність чоловіка до чотирьох епізодів шахрайства.

Нині йому повідомлено про підозру. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідчі перевіряють, чи не причетний чоловік до інших подібних злочинів.

