Подделывали известные бренды и продавали как оригинал: 5 фигурантам грозит тюрьма

Фото: Офис Генерального прокурора

В Украине разоблачили сеть производства и сбыта фальсифицированных пищевых продуктов, продаваемых под видом продукции известных украинских и международных брендов

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, за последние годы на территории Киевской, Херсонской и Николаевской областей наладили производство товаров из низкокачественного сырья.

Продукцию фасовали в упаковку, максимально похожие на оригинальные бренды Nestle, Мивина, Jacobs, Торчин, Мечта, Черная Карта и другие.

Далее эти товары поступали в магазины и продавались через интернет как настоящие.

В ходе обысков на одном из складов изъято более 15 тысяч упаковок приправ и других продуктов с поддельной маркировкой, оборудование для фасовки и документацию. Это подтверждает организованный характер производства и наличие отлаженных каналов сбыта.

Отмечается, что пяти лицам сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, незаконном использовании знаков для товаров и услуг и нарушении авторских и смежных прав.

Расследование продолжается.

