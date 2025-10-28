В Киевской области разоблачили 48-летнего мужчину, который принуждал детей к созданию порнографии

Фото: Киевская областная прокуратура

По данным следствия, подозреваемый также распространял материалы порнографического характера и совершал развратные действия в отношении малолетнего лица

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

Следствие установило, что мужчина в течение нескольких месяцев из-за соцсетей "Telegram" и "Chat Roulette" контактировал с 13-летней девочкой из Днепропетровской области. Он угрожал ей насилием над близкими и заставил участвовать в создании фото и видео порнографического характера.

Кроме того, под угрозой распространения снимков среди друзей и одноклассников он заставил несовершеннолетнюю делать скрытую фото- и видеофиксацию обнаженного тела ее 8-летней двоюродной сестры.

Когда девочка отказалась продолжать участие в создании материалов, мужчина послал фото ее и сестры их родителям. Именно это и стало основанием для обращения в милицию. Бориспольская окружная прокуратура при процессуальном руководстве возбудила уголовное производство, а следователи Бориспольского районного управления полиции собрали доказательства противоправных действий.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста из-за тяжелой болезни. Ему инкриминируют нарушение ч. 4 ст. 301-1 и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве под стражу отправили 37-летнего тренера по джиу-джитсу, подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком с недостатками речи. Мужчина воспользовался доверием несовершеннолетнего во время индивидуальной тренировки.