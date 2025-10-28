14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
12:03  28 октября
В Тернополе водитель маршрутки сбил женщину
09:12  28 октября
На Полтавщине в лесополосе нашли тело мужчины, пропавшего летом
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 13:47

В Киевской области разоблачили 48-летнего мужчину, который принуждал детей к созданию порнографии

28 октября 2025, 13:47
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

По данным следствия, подозреваемый также распространял материалы порнографического характера и совершал развратные действия в отношении малолетнего лица

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура, передает RegioNews.

Следствие установило, что мужчина в течение нескольких месяцев из-за соцсетей "Telegram" и "Chat Roulette" контактировал с 13-летней девочкой из Днепропетровской области. Он угрожал ей насилием над близкими и заставил участвовать в создании фото и видео порнографического характера.

Кроме того, под угрозой распространения снимков среди друзей и одноклассников он заставил несовершеннолетнюю делать скрытую фото- и видеофиксацию обнаженного тела ее 8-летней двоюродной сестры.

Когда девочка отказалась продолжать участие в создании материалов, мужчина послал фото ее и сестры их родителям. Именно это и стало основанием для обращения в милицию. Бориспольская окружная прокуратура при процессуальном руководстве возбудила уголовное производство, а следователи Бориспольского районного управления полиции собрали доказательства противоправных действий.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста из-за тяжелой болезни. Ему инкриминируют нарушение ч. 4 ст. 301-1 и ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве под стражу отправили 37-летнего тренера по джиу-джитсу, подозреваемого в сексуальном насилии над ребенком с недостатками речи. Мужчина воспользовался доверием несовершеннолетнего во время индивидуальной тренировки.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
преступление дети Киевская область порнография сексуальное насилие шантаж
Украина получила от Люксембурга лекарство от гепатита С для детей
28 октября 2025, 12:46
На Днепропетровщине отца приговорили к 15 годам за развращение собственных детей
28 октября 2025, 12:25
Россияне отправили в окопы и дали оружие: Украина спасла еще одну группу подростков с оккупированных территорий
27 октября 2025, 20:10
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
Мать оставила детей одних: в Николаеве погибли мальчик и девочка
28 октября 2025, 15:01
В Украине появится "черный список" банковских клиентов: кого внесут и какие будут ограничения
28 октября 2025, 15:00
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
28 октября 2025, 14:57
Во Львовской области 13-летний водитель попал в ДТП: пострадал и он, и его 11-летний пассажир
28 октября 2025, 14:55
Мэр Виталий Кличко сообщил дату начала отопительного сезона в Киеве
28 октября 2025, 14:38
В Запорожье загорелся жилой дом: погиб человек
28 октября 2025, 14:35
Победитель школьных олимпиад по химии создал нарколабораторию в Виннице
28 октября 2025, 14:35
Смерть мобилизованного Романа Сопина в ТЦК Киева: адвокат обнародовал заключение судмедэкспертизы
28 октября 2025, 14:21
Украли украинское зерно: СБУ сообщила о подозрении замминистра РФ
28 октября 2025, 14:14
Во Львовской области остановили канал контрабанды наркотиков из Польши: изъято 27 кг на 42 млн грн
28 октября 2025, 13:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »