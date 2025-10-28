Матір залишила дітей самих: у Миколаєві загинули хлопчик та дівчинка

Фото: Національна поліція

У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини загибелі двох малолітніх дітей – чотирирічного хлопчика та трирічної дівчинки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що матір залишила дітей на пів доби самих у квартирі. Повернувшись додому в стані алкогольного сп'яніння, вона виявила дітей без ознак життя, а квартиру – наповнену паром від гарячої води.

За попередніми висновками фахівців, смерть настала внаслідок отруєння чадним газом.

Зовнішніх ознак насильницької смерті експерти не виявили.

Жінку затримали. Їй загрожує до восьми років ув'язнення за залишення дітей у небезпеці та злісне невиконання батьківських обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

