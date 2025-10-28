12:03  28 октября
28 октября 2025, 12:25

На Днепропетровщине отца приговорили к 15 годам за развращение собственных детей

28 октября 2025, 12:25
Иллюстративное фото: из открытых источников
На Днепропетровщине суд признал виновным мужчину, который развращал и совершал преступления сексуального характера в отношении своих троих малолетних детей

Об этом сообщил в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в феврале 2020 года из-за ненадлежащих условий содержания детей и уклонения от исполнения родительских обязанностей родителей были лишены родительских прав. Детей 8, 9 и 11 лет изъяли из неблагополучной семьи и передали под опеку.

В новой семье дети рассказали, что в 2019 году, когда мать отсутствовала, отец неоднократно совершал по ним преступления сексуального характера. Опекуны сразу обратились в милицию.

Отмечается, что суд назначил злоумышленнику 15 лет лишения свободы.

В ходе судебного разбирательства мужчина своей вины не признал. Приговор пока не вступил в законную силу – длится срок на его апелляционное обжалование.

Напомним, жительница Днепра приговорена к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Женщина использовала своего малолетнего сына для создания и распространения детской порнографии, а также передала ребенка сексуальной эксплуатации.

