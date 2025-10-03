На Миколаївщині через падіння уламків дронів сталася пожежа
У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині працювали сили ППО, знешкодили два російські безпілотники
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
У Баштанському районі через падіння уламків дронів виникла пожежа та була пошкоджена господарча споруда. На щастя, постраждалих немає.
Минулої доби у Миколаївському районі росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду та двічі обстріляли артилерією Куцурубську громаду. Обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, вночі 3 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. У Дніпрі пролунали вибухи, в місті виникли займання. В області пошкоджені будинки та багатоповерхівка.
