Ілюстративне фото: armyinform

У ніч на 3 жовтня на Миколаївщині працювали сили ППО, знешкодили два російські безпілотники

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

У Баштанському районі через падіння уламків дронів виникла пожежа та була пошкоджена господарча споруда. На щастя, постраждалих немає.

Минулої доби у Миколаївському районі росіяни шість разів атакували FPV-дронами Очаківську громаду та двічі обстріляли артилерією Куцурубську громаду. Обійшлось без постраждалих.

Нагадаємо, вночі 3 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область безпілотниками. У Дніпрі пролунали вибухи, в місті виникли займання. В області пошкоджені будинки та багатоповерхівка.