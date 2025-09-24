Ілюстративне фото: Укренерго

Вночі 24 вересня протиповітряна оборона знешкодила в області п’ять безпілотників – Shahed та дрони-імітатори різних типів

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

Протягом минулої доби ворог десять разів атакував FPV-дронами Куцурубську, Очаківську та Галицинівську громади. Також по Куцурубській громаді росіяни завдали чотири артилерійські удари.

У селі Дніпровське була пошкоджена лінія електропередач, наразі всі споживачі вже підключені до електрики. У селі Лупарево пошкоджений автомобіль.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 24 вересня росіяни завдали два удари по Запоріжжю, попередньо – керованими авіабомбами ФАБ. Пошкоджені багатоповерхівка та приватні будинки.