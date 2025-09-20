Фото: полиция

В селе Гороховской громады Николаевского района местные жители натолкнулись на подозрительный предмет на земельном участке и сообщили полицию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

На место выехали взрывотехники, которые выяснили, что это переносной противотанковый ракетный комплекс. Из-за высокой опасности его уничтожили на месте контролируемым подрывом.

Полиция призывает граждан быть внимательными и сообщать об опасных находках, не приближаясь к ним самостоятельно.

Напомним, ранее в Кировоградской области взрывотехники уничтожили 50-килограммовую боевую часть вражеского дрона. После падения БпЛА не сдетонировал и представлял опасность для людей.