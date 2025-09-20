13:50  20 вересня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в аптеку
На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
20 вересня 2025, 17:58

На Миколаївщині знищили ворожий протитанковий комплекс

20 вересня 2025, 17:58
Фото: поліція
У селі Горохівської громади Миколаївського району місцеві жителі натрапили на підозрілий предмет на земельній ділянці та повідомили поліцію

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце виїхали вибухотехніки, які з’ясували, що це переносний протитанковий ракетний комплекс. Через високу небезпеку його знищили на місці контрольованим підривом.

Поліція закликає громадян бути уважними й одразу повідомляти про небезпечні знахідки, не наближаючись до них самостійно.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині вибухотехніки знищили 50-кілограмову бойову частину ворожого дрона. Після падіння БпЛА не здетонував і становив небезпеку для людей.

