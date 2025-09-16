12:05  16 вересня
16 вересня 2025, 14:38

На Миколаївщині затримали правоохоронця, який за $2000 "звільняв" військовозобов’язаних з ТЦК

16 вересня 2025, 14:38
Фото: Державне бюро розслідувань
Читайте также
Слідчі встановили, що затриманий за гроші намагався використати свій вплив для незаконного виведення військовозобов’язаних з ТЦК

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

На Миколаївщині затримали правоохоронця, який за гроші пропонував "звільнити" військовозобов’язаних із територіальних центрів комплектування. За даними слідства, він використовував свої службові зв’язки, аби впливати на рішення інших посадових осіб.

До правоохоронця звернувся місцевий підприємець із проханням допомогти повернути його працівника. Чоловіка після перевірки документів залишили у РТЦК. Посадовець погодився "вирішити питання" за грошову винагороду. Наступного дня він вивів мобілізованого з приміщення центру та домовився передати його на трасі Миколаїв – Київ за 2 тисячі доларів. Саме під час цієї передачі співробітники ДБР провели затримання.

Фігуранту повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди з використанням впливу на службову особу за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Слідчі готують клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від виконання службових обов’язків. У разі доведення провини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наразі перевіряється можлива причетність інших співробітників територіального центру до цієї схеми. Водночас військовозобов’язаний, якого намагалися вивести з ТЦК, проходить військово–лікарську комісію для визначення придатності до служби у Збройних силах України.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині правоохоронці затримали керівника навчального закладу за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. За даними слідства, він обіцяв за 500 доларів США оформити громадянину відстрочку від мобілізації шляхом зарахування його до коледжу.

Миколаївська область хабар ТЦК військовозобовʼязані звільнення
16 вересня 2025
