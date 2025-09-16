В Николаевской области россияне атаковали фермерское хозяйство: погиб мужчина
В ночь на 16 сентября российские войска нанесли удар по фермерскому хозяйству в Черноморской громаде Николаевской области
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.
Во время работы в поле погиб мужчина – водитель трактора.
"Это была целенаправленная атака по гражданским, мразоты точно понимали куда бьют", – подчеркнул чиновник.
Напомним, в ночь на 16 сентября россияне совершили очередную атаку на Запорожье. В результате обстрела погиб 41-летний мужчина, еще 13 человек получили ранения, среди них – двое детей в возрасте 4 и 17 лет.
