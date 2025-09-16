На Миколаївщині росіяни атакували фермерське господарство: загинув чоловік
У ніч на 16 вересня російські війська завдали удару по фермерському господарству в Чорноморській громаді Миколаївської області
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Під час роботи в полі загинув чоловік – водій трактора.
"Це була цілеспрямована атака по цивільним, мразоти точно розуміли куди бʼють", – наголосив посадовець.
Нагадаємо, у ніч на 16 вересня росіяни здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілу загинув 41-річний чоловік, ще 13 людей отримали поранення, серед них – двоє дітей віком 4 та 17 років.
