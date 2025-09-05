Ілюстративне фото

У Миколаєві обрали запобіжний захід для 46-річного водія маршрутки по справі про смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинуло троє людей

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

46-річний житель Дніпра керував маршрутним авто Volkswagen Crafter. Він їхав з Дніпра до Одеси. На зворотному шляху (неподалік села Новодмитрівка Баштанського району, на дорозі Н-11 у напрямку Казанки) водій не впорався з керуванням. Він виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся зі шлагбаумом, а потім із приміщенням посту чергового на залізничному переїзді.

Внаслідок аварії загинули троє людей: 17-річна дівчина, 66-річна жінка та 60-річний чоловік. Водій отримав підозру за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб).

На суді чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що намагався вимкнути та увімкнути запалювання, але не зміг уникнути аварії.

Суддя застосував до чоловіка запобіжний захід: тримання під вартою із заставою 454 240 гривень. Суд врахував визнання вини водієм, обставини ДТП та тяжкість наслідків, а також необхідність забезпечення належного розслідування справи.

