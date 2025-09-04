Фото: полиция

ДТП произошло 3 сентября около 16:40 в селе Солонское Дрогобычского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 49-летний водитель Renault Kangoo не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в опору автомобильного моста.

В результате столкновения травмировались пассажиры – 12-летний мальчик и 33-летняя женщина. Их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, ночью 1 сентября на трассе в Николаевской области столкнулись два грузовика. От полученных травм один из водителей скончался в больнице.