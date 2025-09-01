19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
01 сентября 2025, 21:44

Николаевщина получит более 30 млн грн для водоснабжения

01 сентября 2025, 21:44
иллюстративное фото: из открытых источников
Кабмин выделил 34 млн грн для водоснабжения Николаевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельское хозяйство.

Согласно документу, Кабинет Министров перераспределил 34 млн грн в рамках государственной программы на нужды Николаевщины, чтобы гарантировать стабильный доступ к воде в засушливый период.

В частности, документом предусмотрено внесение изменений в Государственную целевой программу комплексного водообеспечения территорий, подвергшихся влиянию военных действий, на период до 2030 года. А именно, дополнение ее новым мероприятием по наполнению в ноябре – декабре 2025 каскада водохранилищ Николаевской области. Главным распорядителем бюджетных средств определено Госводагентство.

Ранее сообщалось, что строительство водопровода "Нова Одесса-Николаев", который должен обеспечить жителей областного центра питьевой водой, завершится в августе текущего года.

Николаевская область водоснабжение экономика Кабмин
01 сентября 2025
