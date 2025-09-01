Николаевщина получит более 30 млн грн для водоснабжения

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство экономики, окружающей среды и сельское хозяйство.

Согласно документу, Кабинет Министров перераспределил 34 млн грн в рамках государственной программы на нужды Николаевщины, чтобы гарантировать стабильный доступ к воде в засушливый период.

В частности, документом предусмотрено внесение изменений в Государственную целевой программу комплексного водообеспечения территорий, подвергшихся влиянию военных действий, на период до 2030 года. А именно, дополнение ее новым мероприятием по наполнению в ноябре – декабре 2025 каскада водохранилищ Николаевской области. Главным распорядителем бюджетных средств определено Госводагентство.

Ранее сообщалось, что строительство водопровода "Нова Одесса-Николаев", который должен обеспечить жителей областного центра питьевой водой, завершится в августе текущего года.