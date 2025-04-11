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11 апреля 2025, 17:36

Стало известно, когда завершится строительство водопровода, который снабдит Николаев питьевой водой

11 апреля 2025, 17:36
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фото: иллюстративное
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Строительство водопровода Новая Одесса-Николаев, который должен обеспечить жителей областного центра питьевой водой, завершится в августе текущего года

Об этом на брифинге сообщил глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

По его словам, есть четкий график строительства, который строители планируют выполнить.

"До июня мы должны завершить основные работы по водопроводу. Луна пойдет на пусконаладочные работы, и в августе Николаев должен получить воду. Правда, еще несколько недель понадобится промывка системы, чтобы вода очистилась", - сказал Сухомлин.

В целом, проект предусматривает строительство новой станции забора, которая должна обеспечить водой не только город Николаев, но и местных фермеров.

Напомним, в Николаеве россияне уничтожили 3 частных дома, еще более 30 повредили.

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