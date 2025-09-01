19:33  01 вересня
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
У Дії з’явився штучний інтелект
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 21:44

Миколаївщина отримає понад 30 млн грн для водозабезпечення

01 вересня 2025, 21:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Кабмін виділив 34 млн грн для водозабезпечення Миколаївської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини, щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період.

Зокрема, документом передбачено внесення змін до Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року. А саме, доповнення її новим заходом щодо наповнення у листопаді – грудні 2025 року каскаду водосховищ Миколаївської області. Головним розпорядником бюджетних коштів визначено Держводагентство.

Раніше повідомлялось, що будівництво водогону Нова Одеса-Миколаїв, який має забезпечити жителів обласного центру питною водою, завершиться у серпні поточного року.

01 вересня 2025
