Миколаївщина отримає понад 30 млн грн для водозабезпечення
Кабмін виділив 34 млн грн для водозабезпечення Миколаївської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Згідно з документом, Кабінет Міністрів перерозподілив 34 млн грн у межах державної програми на потреби Миколаївщини, щоб гарантувати стабільний доступ до води у посушливий період.
Зокрема, документом передбачено внесення змін до Державної цільової програми комплексного водозабезпечення територій, які зазнали впливу воєнних дій, на період до 2030 року. А саме, доповнення її новим заходом щодо наповнення у листопаді – грудні 2025 року каскаду водосховищ Миколаївської області. Головним розпорядником бюджетних коштів визначено Держводагентство.
Раніше повідомлялось, що будівництво водогону Нова Одеса-Миколаїв, який має забезпечити жителів обласного центру питною водою, завершиться у серпні поточного року.