Фото: пресслужба поліції

У ніч на 31 серпня, близько 02:00, між селищами Новий Буг та Казанка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового мікроавтобуса Volkswagen Crafter

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Автомобіль рухався по автодорозі Н-11 "Дніпро-Миколаїв" на перетині із залізничною колією. За попередніми даними, транспортний засіб здійснював регулярні пасажирські перевезення.

На момент аварії у мікроавтобусі перебувало 18 людей. Від отриманих травм на місці загинули 17-річна дівчина та чоловік літнього віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медичному закладі.

Інших постраждалих, серед яких є малолітні діти, доставили до лікарень для обстеження та надання необхідної допомоги. Їхній стан наразі уточнюється.

На місці події працюють слідчі обласного главку поліції. Вони з'ясовують усі обставини ДТП та причини її виникнення. Правоохоронці проводять комплексні заходи для встановлення деталей трагедії.

