18:15  30 серпня
Синоптики розповіли, яким буде останній день літа
16:04  30 серпня
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
UA | RU
UA | RU
31 серпня 2025, 10:27

Нічна ДТП на Миколаївщині: три загиблих у мікроавтобусі, серед них підліток

31 серпня 2025, 10:27
Читайте также на русском языке
Фото: пресслужба поліції
Читайте также
на русском языке

У ніч на 31 серпня, близько 02:00, між селищами Новий Буг та Казанка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового мікроавтобуса Volkswagen Crafter

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Автомобіль рухався по автодорозі Н-11 "Дніпро-Миколаїв" на перетині із залізничною колією. За попередніми даними, транспортний засіб здійснював регулярні пасажирські перевезення.

На момент аварії у мікроавтобусі перебувало 18 людей. Від отриманих травм на місці загинули 17-річна дівчина та чоловік літнього віку. Ще одна пасажирка 66 років померла у медичному закладі.

Інших постраждалих, серед яких є малолітні діти, доставили до лікарень для обстеження та надання необхідної допомоги. Їхній стан наразі уточнюється.

На місці події працюють слідчі обласного главку поліції. Вони з'ясовують усі обставини ДТП та причини її виникнення. Правоохоронці проводять комплексні заходи для встановлення деталей трагедії.

Нагадаємо, на Кіровоградщині сталася серйозна аварія за участі мікроавтобуса та пасажирського автобуса. Унаслідок зіткнення загинули шестеро людей, серед них дитина, а транспортні засоби отримали значні пошкодження.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП Миколаївська область мікроавтобус аварія постраждалі загиблі підліток
Ворожий удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 30
30 серпня 2025, 17:53
Масована атака по Запоріжжю: вже 28 постраждалих
30 серпня 2025, 11:51
Кількість загиблих унаслідок російського масованого удару по Києву знову зросла
29 серпня 2025, 20:06
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Мешканець Полтавщини намагався перевезти через кордон колекцію старовинних монет
31 серпня 2025, 10:02
Масована нічна атака: 142 дрони по Україні, є влучання у 10 громадах
31 серпня 2025, 09:08
Атака дронами на Одещину: знеструмлено понад 29 тисяч абонентів, є постраждалий
31 серпня 2025, 08:55
Синоптики розповіли, яким буде останній день літа
30 серпня 2025, 18:15
Ворожий удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 30
30 серпня 2025, 17:53
У Києві у сміттєвий бак викинули цуценят стаффордширського тер'єра
30 серпня 2025, 17:47
Зеленський повідомив про хід розслідування вбивства Парубія
30 серпня 2025, 17:10
Глава МЗС Польщі назвав Парубія одним із найкращих синів України
30 серпня 2025, 17:00
Росіяни обстріляли ринок на Дніпропетровщині: постраждали чотири людини
30 серпня 2025, 16:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »