Знеструмлене село і пошкоджені мережі: наслідки обстрілу Миколаївщини
У Миколаївському районі 24 серпня ворог здійснив артилерійський обстріл та двічі атакував дронами типу FPV територію Куцурубської громади
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
За його словами, в результаті обстрілу у селі Дмитрівка були пошкоджені лінії електромереж, через що залишилися без світла 113 побутових абонентів.
Наразі ведуться роботи з відновлення електропостачання.
На щастя, постраждалих серед населення немає.
Нагадаємо, вже майже добу триває масована атака російської армії на Сумську область. Вночі 25 серпня зафіксовані удари безпілотників по території Сумської громади, а також влучання у Роменській громаді. Відомо про понад 10 влучань у Сумах.
