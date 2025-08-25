Знеструмлене село і пошкоджені мережі: наслідки обстрілу Миколаївщини

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

За його словами, в результаті обстрілу у селі Дмитрівка були пошкоджені лінії електромереж, через що залишилися без світла 113 побутових абонентів.

Наразі ведуться роботи з відновлення електропостачання.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, вже майже добу триває масована атака російської армії на Сумську область. Вночі 25 серпня зафіксовані удари безпілотників по території Сумської громади, а також влучання у Роменській громаді. Відомо про понад 10 влучань у Сумах.