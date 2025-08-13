Ілюстративне фото

Судили бойового медика, який кинув гранату на територію ТЦК. Суд визнав його винним

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Бойовий медик незаконно купив гранату Ф-1. 24 лютого цього року він привів гранату в дію та закинув її на територію ТЦК. Внаслідок вибуху пошкодились службові автомобілі.

Уже наступного дня чоловіка взяли під варту. Через п'ять місяців він погодився укласти угоду про визнання винуватості. Його приговорили до 5 років ув'язнення.

Відомо, що раніше він судимостей не мав. Також чоловік одружений та має двох неповнолітніх дітей.

Нагадаємо, раніше у Харкові чоловік підпалив будівлю ТЦК. Зловмисником виявився 29-річний місцевий житель, раніше судимий. Тепер йому загрожує ув'язнення.