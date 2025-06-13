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13 июня 2025, 15:38

Мужчина поджег ТЦК в Харькове: ему грозит до 10 лет тюрьмы

13 июня 2025, 15:38
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фото: Национальная полиция
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11 июня вечером в Харькове произошел пожар в помещении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По информации правоохранителей, возгорание произошло около 19:20

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На место происшествия оперативно прибыли следственно-оперативная группа и спасатели. Во время первоочередных действий стражи порядка установили личность злоумышленника — им оказался 29-летний харьковчанин, ранее судимый.

Как выяснилось, в тот день мужчина был вызван в ТЦК для проверки военно-учетных документов. Находясь внутри учреждения, он закрылся в одной из комнат и поджег ткань, после чего скрылся через окно второго этажа.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, вечером 11 июня в соцсетях сообщали о пожаре в Харьковском ТЦК. В интернете публиковали кадры, где можно увидеть огонь и густой черный дым.

Впоследствии в ТЦК подчеркнули, что российские пропагандисты распространяют в сети информацию о "поджоге" или "диверсии". Там заявили, что это ложная информация, которую не следует распространять.

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