В Николаеве военнообязанный в розыске напал на представителя ТЦК

8 августа в Николаеве во время мобилизационных мероприятий группа оповещения одного из ТЦК и СП совместно с представителями полиции остановила мужчину для проверки военно-учетных документов. Выяснилось, что он военнообязан и находится в розыске с 30 июля

Об этом сообщил Николаевский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

По законному требованию предъявить документы мужчина отреагировал агрессивно — применил физическую силу к одному из военнослужащих. В ответ представители ТЦК вынуждены были применить меры физического воздействия.

В ТЦК подчеркнули, что данный инцидент является очередным проявлением сознательного игнорирования гражданами законного долга.

Последующие обстоятельства инцидента устанавливает руководство Николаевского областного ТЦК и СП.

По результатам проведенной работы будет дана правовая оценка указанным событиям.

Напомним, на днях в селе Соловичи Ковельского района Волынской области толпа напала на служебный транспорт ТЦК и СП. Около 10 человек оцепили машину и несколько минут наносили по ней удары, препятствуя работе военных и полицейских.

