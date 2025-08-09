16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
12:12  09 серпня
Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК
09:51  09 серпня
У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою
09 серпня 2025, 17:47

У Миколаєві військовозобов'язаний у розшуку напав на представника ТЦК

09 серпня 2025, 17:47
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
8 серпня у Миколаєві під час мобілізаційних заходів група оповіщення одного з ТЦК та СП спільно з представниками поліції зупинила чоловіка для перевірки військово-облікових документів. З'ясувалося, що він є військовозобов'язаним і перебуває в розшуку з 30 липня

Про це повідомив Миколаївський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

На законну вимогу пред'явити документи чоловік відреагував агресивно — застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців. У відповідь представники ТЦК були змушені застосувати заходи фізичного впливу.

У ТЦК підкреслили, що цей інцидент є черговим проявом свідомого ігнорування громадянами законного обов'язку.

Подальші обставини інциденту встановлює керівництво Миколаївського обласного ТЦК та СП.

За результатами проведеної роботи буде надана правова оцінка зазначеним подіям.

Нагадаємо, днями у селі Соловичі Ковельського району Волинської області натовп напав на службовий транспорт ТЦК та СП. Близько 10 людей оточили машину й кілька хвилин завдавали по ній ударів, перешкоджаючи роботі військових та поліцейських.

Читайте також: Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям

