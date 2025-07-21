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21 июля 2025, 21:13

В Николаевской области мужчине сообщено о подозрении за выращивание более 200 кустов конопли

21 июля 2025, 21:13
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Фото: Николаевская областная прокуратура
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Правоохранители разоблачили в Первомайске мужчину, который обустроил в собственном дворе незаконную плантацию конопли

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 41-летний местный житель выращивал наркосодержащие растения на территории своего огорода. Для этого он установил высокий забор, использовал удобрения и регулярно ухаживал за кустами, в частности поливал их и очищал от сорняков.

В результате обыска правоохранители изъяли более 200 кустов конопли. В доме и хозяйственных помещениях также нашли высушенное и измельченное вещество зеленого цвета, предположительно - каннабис. Все это было расфасовано в стеклянные банки и пакет. Также обнаружили самодельные устройства для употребления наркотических средств. Часть растений мужчина сушил прямо в доме - под потолком.

Все найденные вещества и устройства направили на экспертное исследование. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере более 181 тысячи гривен.

Действия подозреваемого квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 309 (незаконное хранение наркотиков без цели сбыта) и ч. 2 ст. 310 (незаконный посев или выращивание конопли). Если вину докажут, ему грозит до семи лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Ивано-Франковской области задержали 18-летнего наркоторговца с более сотней "закладок".

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Николаевская область Первомайск наркотики задержание полиция обыск
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