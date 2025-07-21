Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Киевской области сообщили о подозрении мужчине, нанесшему смертельные удары топором жене. Уголовное производство открыто по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК). Это значит, что мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Инцидент произошел во время ссоры. Мужчина нанес жене два удара по голове лезвием. Она умерла от полученных травм. Известно, что женщине было 63 года.

Напомним, ранее в Киеве судили правоохранителя, случайно убившего жену. Это произошло, когда они были на кухне, а он чистил оружие. Неожиданно для него прозвучал выстрел, и его жена умерла.